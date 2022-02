Oranje-trio grijpt voor het eerst naast medailles: 'Niet verdiend om op podium te staan'

Het is Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker niet gelukt om een medaille te veroveren op de ploegenachtervolging in Peking. In de olympische troostfinale waren de Verenigde Staten bijna drie seconden sneller dan het Nederlandse trio en veroverden Casey Dawson, Emery Lehman en Joey Mantia het brons.

Nederland won de afgelopen vier edities altijd een olympische medaille op de ploegenachtervolging. In 2014 was er goud, de andere edities moest Oranje genoegen nemen met brons. In Peking prolongeerde Noorwegen de olympische titel en verwees daarmee de Russische schaatsers naar het zilver.

Teleurstelling

"Het was gewoon niet goed genoeg", vertelde Kramer na de troostfinale. "We hadden het in de halve finales al lastig en nu was de tank helemaal leeg. Het is erg teleurstellend. We hebben geen grote fouten gemaakt, maar we zijn alle drie wat minder vandaag."

Ruim een maand geleden werden Kramer, Roest en Bosker nog wel Europees kampioen en waren ze een seconde sneller dan Noorwegen. "We kunnen dus mee met de wereldtop", aldus Roest. "Het ging gewoon echt niet vandaag. We verdienen het ook niet om op het podium te staan, want we hebben niet laten zien dat we goed genoeg zijn."

Bekijk hieronder de reactie van Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker na de troostfinale.