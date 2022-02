Nederlandse schaatsers grijpen voor het eerst naast medailles op ploegenachtervolging

Het is Sven Kramer, Parick Roest en Marcel Bosker niet gelukt om een medaille te veroveren op de ploegenachtervolging in Peking. In de troostfinale waren de Verenigde Staten meer dan drie seconden sneller dan het Nederlandse trio en veroverden Casey Dawson, Emery Lehman en Joey Mantia het brons.

De Verenigde Staten, de wereldrecordhouder op dit onderdeel, gingen razendsnel van start. Kramer, Roest en Bosker reden vanaf de start achter de feiten aan en zagen het gat met het Amerikaanse trio alleen maar groter worden. Nederland reed met 3.41,61 zelfs langzamer dan in de kwart- en halve finales.

Nederland won de afgelopen vier edities altijd een olympische medaille op de ploegenachtervolging. In 2014 was er goud, de andere edities moest Oranje genoegen nemen met brons. In Peking prolongeerde Noorwegen de olympische titel en verwees daarmee de Russische schaatsers naar het zilver.

Niet snel genoeg

De Nederlandse schaatsers plaatsten zich zondag met 3.38,90, de vierde tijd, voor de halve finales. Ze waren toen bijna anderhalve seconde langzamer dan Noorwegen (3.37,47). In de halve finales was het verschil kleiner, maar de Noorse trein liep soepeler dan die van Kramer, Roest en Bosker.

Bekijk hieronder de rit van Nederland tegen Noorwegen in de halve finales van de ploegenachtervolging.