Brons hoogst haalbare voor Kramer, Roest en Bosker na verlies tegen Noorwegen

Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker hebben zich niet weten te plaatsen voor de olympische finale op de ploegenachtervolging. Titelverdediger Noorwegen was ruim een seconde sneller dan het Nederlandse trio in een rechtstreeks duel. Daardoor is brons het hoogst haalbare voor Nederland in Peking, net als bij de vrouwen.

De Nederlandse schaatsers plaatsten zich zondag met 3.38,90, de vierde (en laatste) tijd, voor de halve finales. Ze waren toen bijna anderhalve seconde langzamer dan Noorwegen (3.37,47). Het verschil was deze keer kleiner, maar de Noorse trein liep soepel en Kramer, Roest en Bosker konden het verschil in de laatste rondes niet meer goedmaken.

Bekijk hieronder de rit van Nederland tegen Noorwegen in de halve finales van de ploegenachtervolging.