Wüst, Schouten en De Jong uitgeschakeld in strijd om goud na weer te trage rit

Wüst, Schouten en De Jong komen tekort tegen Canada en gaan strijden om brons - NOS

Twee dagen geleden plaatsten Wüst, Schouten en De Jong zich met de derde tijd voor de halve finales. Vooral het verschil met de nummer één en twee, Japan en Canada, was toen al zorgwekkend. De Japanse titelverdedigsters en de Canadese vrouwen, die dit seizoen alle wereldbekers wonnen, waren beiden ruim drie seconden sneller dan het Nederlandse trio. Na de wedstrijd ontaardde het interview voor de NOS-camera in een ongemakkelijk gesprek over de teamgeest in de ploeg, die ver te zoeken leek.

De Nederlandse vrouwen redden het niet tegen Canada - ANP

In aanloop naar de Spelen ontstond er onrust in de vrouwenploeg. De aanleiding: een video over de schaatsploeg van Schouten, waarin kritiek klonk op de rol die Wüst speelde in de ploegenachtervolging. Ook bondscoach Jan Coopmans kreeg het te verduren. "We hebben de problemen uitentreuren besproken", benadrukte Coopmans nog maar eens voor de halve finales. De bondscoach besloot ook om aan de opstelling niets te veranderen: Wüst begon met anderhalve ronde, daarna reed De Jong anderhalf keer rond en Schouten sloot af met drie ronden. Sneller begin Het Nederlandse trio begon wel sneller dan Canada, maar halverwege de race raakte het de voorsprong kwijt. Schouten moest met snelle slotronden het verschil weer goedmaken, maar dat lukte niet. Wüst, Schouten en De Jong waren met 2.55,93 wel 1,3 seconde sneller dan in de kwartfinales. De Japanse vrouwen, die worden getraind door Nederlander Johan de Wit, waren in de andere halve finale maar liefst 6,99 seconden sneller dan Rusland. In de finale staan twee Nederlandse coaches tegenover elkaar, want Canada wordt getraind door Remmelt Eldering.

Irene Schouten, Antoinette de Jong en Ireen Wüst in actie op de ploegenachtervolging - ANP

Nederland behoorde als regerend wereld- en Europees kampioen tot de titelkandidaten in Peking, samen met Canada en Japan. De Canadese vrouwen wonnen dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden, de Japanse ploeg was voor de coronapandemie vaak oppermachtig. In 2014 veroverden de Nederlandse vrouwen voor het laatst olympisch goud. Wüst, die vorige week bij haar vijfde Spelen op rij een gouden plak veroverde, is de enige die er toen ook al bij was. In 2018 pakten Wüst, De Jong, Marrit Leenstra en Lotte van Beek het zilver achter Japan. Vier medailles Individueel heeft de Nederlandse vrouwenploeg veel kwaliteit in huis, met goud van Wüst op de 1.500 meter en de zeges van Irene Schouten op de drie en vijf kilometer. Antoinette de Jong, goed voor brons op de 1.500 meter, trok na de kwartfinales het boetekleed aan omdat ze moeite had om het tempo van de olympisch kampioenen te volgen. Ook in de halve finales had De Jong het zwaar, waarna de bondscoach besloot om haar te vervangen.