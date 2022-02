Stunt hangt in de lucht, maar na val eindigt Van der Velden zesde op big air

Niek van der Velden heeft genoegen moeten nemen met een zesde plaats op de big air. De snowboarder mocht zelfs dromen van een sensationele medaille, maar kwam bij zijn derde sprong ten val. Yiming Su pakte het goud.

Eerder op de dag verraste Melissa Peperkamp bij de vrouwen al, door boven verwachting eveneens als zesde te eindigen op datzelfde onderdeel.

Voor de 21-jarige Van der Velden had er wellicht nog meer ingezeten, maar hij moest bij zijn laatste sprong risico's nemen om in de buurt te komen van het podium. En daarbij bleef hij niet op de been.

Virtueel brons

Door de vele valpartijen bezette Van der Velden na twee van de drie sprongen de virtuele derde plaats. Hoewel de slechtste poging aan het eind van de rit mocht worden weggestreept, bleven vier van de twaalf finalisten niet eens twee keer overeind.

Van der Velden stond zesde voorafgaand aan zijn laatste poging, in de wetenschap dat hij met een evenaring van zijn puntenaantal van de eerste sprong dichtbij het podium zou komen, maar dat scenario bleek te mooi om waar te zijn.