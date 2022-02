Suter verrast topfavoriete en titelhoudster Goggia op olympische afdaling

Alpineskiester Corinne Suter heeft in Yanking olympisch goud op de afdaling veroverd. De Zwitserse wereldkampioene verwees topfavoriete en titelhoudster Sofia Goggia naar het zilver.

Goggia won dit jaar vier van de zes WB-afdalingen, maar liep bij een val vorige maand bij WB-races in Cortina d'Ampezzo een scheurtje op in een kuitbeen en een verrekte knieband. Haar olympische droom leek voorbij. Goggia deed er alles aan, was net op tijd fit en zette een hele snelle tijd neer.

Vooral in de steile middengedeelte wist de Italiaanse een hele strakke lijn te skiën. Haar race leek haast vlekkeloos en lastig te overtreffen.

Klasse apart

Suter dacht daar anders over. Ze gaf op driekwart van de piste iets (+0.18) toe op Goggia en haalde de topsnelheid van de Italiaanse (ruim 134 km/uur) ook net niet, maar sloeg vlak voor de finish alsnog haar slag.

Suter was op het laatste glijstuk naar de finish een klasse apart en boog haar kleine achterstand om in een voorsprong van 0,16. Naast het zilver ging ook het brons naar Italië. Nadia Delago, die nog nooit het WB-podium haalde, eindigde op 0,57 van Suter verrassend als derde.