Trudeau haalt noodwet van stal om zuurstof uit protestbeweging te halen

Premier Trudeau van Canada zet een noodwet in om een einde te maken aan de protesten en blokkades in onder meer Ottawa. Het protest daar begon tweeënhalve week geleden, met truckers die hun onvrede uitten over de verplichting om zich te laten vaccineren tegen corona om van en naar de VS te rijden. Sindsdien hebben ook veel niet-truckers zich bij de protesten aangesloten en richt het protest zich inmiddels breder tegen de coronamaatregelen en tegen de regering-Trudeau.

De noodwet die Trudeau van stal haalt, geeft onder meer banken de mogelijkheid om rekeningen te bevriezen die worden gebruikt om betogers te financieren. Ook kan de verzekering van vrachtwagens die bij de blokkade betrokken zijn worden opgeschort. Verder biedt de noodwet ruimte voor meer federale steun voor de lokale politie en kunnen agenten gemakkelijker mensen oppakken en beboeten.

"De blokkade beschadigt onze economie", zei Trudeau op een persconferentie. "We kunnen, en zullen deze illegale en gevaarlijke activiteiten niet langer dulden." Hij benadrukte erbij dat de noodwet een tijdelijke maatregel is. "Dit gaat om de veiligheid van Canadezen, het beschermen van banen." Het parlement van Canada moet nog wel instemming geven.

Kritiek

Een Canadese burgerrechtenorganisatie reageerde kritisch op het besluit van de premier. De noodwet zou alleen bedoeld zijn om in te zetten als de soevereiniteit van Canada of territoriale integriteit in het geding is. Premiers in verschillende provincies spraken er zich er ook tegen uit. De provincie waar Ottawa ligt, Ontario, staat er wel achter.

In Canada is ruim 80 procent van de bevolking volledig gevaccineerd en lange tijd klonk er betrekkelijk weinig kritiek op het beleid. De Freedom Convoy-protesten hebben geleid tot veel ergernis bij inwoners van Ottawa, en daarbuiten, maar uit een peiling kwam een paar dagen geleden naar voren dat bijna de helft van de Canadezen van mening is dat de betogers terechte zorgen uiten, al zijn ze het niet per se eens met de manier waarop ze die nu uiten.

In het centrum van Ottawa staan nog altijd honderden vrachtwagens geparkeerd. Ook in andere delen van Canada, waaronder in Toronto en Winnipeg, zijn protesten geweest. Tot gisteren werd ook de Ambassador Bridge geblokkeerd, de drukste grensovergang tussen Canada en de VS. Een kwart van de handel tussen beide landen loopt via deze brug. Meter voor meter slaagden de autoriteiten erin de brug te 'heroveren'.