Snowboardster Peperkamp verrast met zesde plek op big air, goud naar Oostenrijk

Snowboardster Melissa Peperkamp is zesde geworden op het onderdeel big air. Daarmee overtrof ze in Peking alle verwachtingen in haar eerste olympische finale.

Het goud was net als vier jaar geleden voor Anna Gasser uit Oostenrijk, die met een geweldige laatste sprong Zoi Sadowski Synnott (Nieuw-Zeeland) voorbijging. Kokomo Murase (Japan) pakte het brons.

De 17-jarige Peperkamp kwam niet in de buurt van de medailles, aangezien ze met de moeilijkheidsgraad van haar sprongen niet kon tippen aan de mondiale toppers. Maar door het niet moeilijker te maken dan nodig, kwam ze nog een heel eind.

Van de drie sprongen telden de beste twee. En omdat de een na de ander onderuit ging, bleef er voor heel wat concurrenten slechts één succesvolle poging over. Zo sloop Peperkamp, als elfde aan de finale begonnen, stilletjes omhoog in het klassement.

Na twee sprongen zelfs vijfde

Na twee sprongen met een zogeheten backside 900 stond ze vijfde, overigens wel op grote afstand van de medaillekandidaten. Hoewel ze haar puntentotaal in de laatste ronde nog wat opkrikte met een iets langere grab, ging Ge Rong haar nog voorbij.

Peperkamp, na Murase de jongste deelneemster aan de finale, liep eerder deze Winterspelen de eindstrijd op het onderdeel slopestyle mis. Op het nippertje behoorde ze wel tot de beste twaalf op de big air, waarmee voor haar deze missie al geslaagd was.