Accountant Trump: financiële verklaringen niet meer betrouwbaar

De firma die tien jaar de boekhouding verzorgde voor de Trump Organization, een holding van de voormalige president, staat niet meer achter zijn financiële verklaringen. In een brief adviseert de firma, Mazars, aan de advocaat van de organisatie van Trump om de stukken niet meer te gebruiken.

Het advies volgt op de bekendmaking van de New Yorkse procureur-generaal Letitia James dat Trump en zijn organisatie frauduleus en misleidend hebben gehandeld bij het waarderen van golfclubs, wolkenkrabbers en ander vastgoed. Mazar zal ook geen nieuw werk meer verrichten voor Trump.

Mazars onderschrijft overigens niet in zoveel woorden dat er frauduleus is gehandeld, maar een advies om niet meer te varen op de financiële verklaringen is "op zijn plaats". De Trump Organization benadrukt in een reactie dat er er volgens de accountingstandaarden is gehandeld, en dat justitie daarmee geen zaak heeft.

Openbaar aanklager James zegt dat de verklaring van Trumps boekhouder aantoont hoe belangrijk haar onderzoek is. Dat onderzoek richt zich er onder meer op of Trumps organisatie foutieve waarden van vastgoed doorgaf om op die manier leningen en economische en fiscale voordelen te krijgen.

Daarnaast loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar de zakelijke handel en wandel van Trump.