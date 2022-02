Arbeidsmarkt weer krapper, meer vaste contracten

"De toenemende krapte blijft opvallend", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. "Meer dan 70 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 jaar heeft momenteel betaald werk. Dat was nog nooit zo hoog en elke maand is het weer hoger. We zullen eraan moeten wennen."

Eind december waren er 387.000 openstaande vacatures, dat komt neer op 105 vacatures per 100 werklozen. Het kwartaal daarvoor waren dat er 372.000 openstaande vacatures, ofwel 93 per 100 werklozen.

Voor werkgevers is het in een aantal sectoren nog lastiger geworden om personeel te vinden: in het vierde kwartaal van 2021 (oktober, november, december) groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. Hierdoor nam de spanning op de arbeidsmarkt nog verder toe, meldt het CBS.

Net als in de voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg. Bij zakelijke dienstverlening gaat het onder meer om adviesbureaus, schoonmaak en beveiliging.

Er waren ook bedrijfstakken waar het aantal vacatures afnam. Dat gebeurde onder meer in de horeca, cultuur en recreatie. Volgens het CBS is die daling te wijten aan de lockdown die in de laatste weken van december werd afgekondigd. Tegelijkertijd sneuvelde ook het record van het aantal vacatures dat werd vervuld: dat waren er 26.000 meer dan in het derde kwartaal.

Meer flex én vast

In het laatste kwartaal steeg zowel het aantal mensen met een vast als met een flexibel contract.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam met 34.000 toe tot 5,3 miljoen, het hoogste aantal sinds 2013. Het gaat om mensen met een arbeidsovereenkomst die niet van beperkte duur is en die voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst zijn.

Volgens Van Mulligen is de krapte hier goed terug te zien: "Corona heeft nauwelijks effect gehad op de vaste contracten. Het speelt al langer dat het aantal mensen met een vaste baan groeit. Het kan een strategie zijn van werkgevers om mensen aan zich te binden, als meer loon geen optie is. Het risico is voor hen nu ook beperkt."

In de laatste maanden van 2021 nam ook het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie toe, met zo'n 38.000 ten opzichte van een kwartaal eerder. Het gaat hierbij om mensen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.

Werkloosheid

Eind december 2021 waren er in Nederland 370.000 werklozen; ten opzichte van een kwartaal eerder zijn dat er 29.000 minder. Sinds 2003 was dat aantal niet zo laag. Zo waren er eind december weer grofweg evenveel werkloze jongeren als net voor de coronacrisis.

"Je zag een grote knauw in de werkgelegenheid in banen die jongeren doorgaans hebben", zegt Van Mulligen. "Sectoren zoals de horeca hebben zich herpakt. Tegelijkertijd zijn veel jongeren door de pandemie van baan geswitcht. Het is de vraag of zij snel terugkeren naar hun oude bijbaan."