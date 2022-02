Stichting Kanjer Wens Nederland ontbonden na ontuchtzaak oud-directeur

Het bestuur en de raad van toezicht van de Almeerse stichting Kanjer Wens Nederland hebben besloten om de stichting te ontbinden. In een mail aan de vrijwilligers, die is ingezien door Omroep Flevoland, staat dat er heel weinig vertrouwen meer is "dat Kanjer Wens Nederland ooit weer dat gaat worden wat het nu is".

Vorige week werd bekend dat voormalig directeur Peter V. wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens. Dat zou volgens het Openbaar Ministerie in januari 2020 zijn gebeurd tijdens V.'s werk voor de stichting, die wensen vervult van zieke kinderen.

Tijdens het onderzoek bleek dat de man mogelijk ook betrokken is bij een eerder zedendelict. Dat incident, waarbij het slachtoffer ook minderjarig was, vond plaats voordat de verdachte bij de stichting werkte.

Peter V. werd vorig jaar juni opgepakt. Daarna is hij door de rechtbank weer vrijgelaten. Hij bleef wel verdachte en moest aan enkele voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden was dat hij niet met kinderen mocht werken.

'V. mocht blijven werken bij de stichting'

In de mail die het bestuur en de raad van toezicht aan de vrijwilligers schrijven, wordt gesteld dat V. na zijn aanhouding wel mocht blijven werken voor de stichting. Hij werd ontheven als directeur, maar mocht een andere functie blijven uitoefenen, met instemming van de raad van toezicht en een interim-bestuurder.

V. werd enkele dagen geleden opnieuw aangehouden omdat hij volgens het OM de voorwaarde dat hij niet met kinderen mocht werken had geschonden. De nieuwe functie was volgens het bestuur echter conform de door de rechtbank opgelegde voorwaarden.