Shooting Star op filmfestival Berlijn voor Hanna van Vliet (ANNE+)

Actrice Hanna van Vliet is op het filmfestival van Berlijn gehuldigd met een Shooting Star-award, voor jong talent. De 29-jarige Van Vliet is vooral bekend van haar hoofdrol in ANNE+. Dat begon als een serie op YouTube bij BNNVARA, werd later gekocht door Netflix, waarna er ook een film met dezelfde titel volgde. Sinds afgelopen week is de film in 190 landen en 32 talen voor abonnees van de streamingdienst te zien.

Van Vliet wordt als een van de tien Shooting Star-winnaars door de jury in Berlijn gezien als iemand met kans op een internationale doorbraak. De prijswinnaars namen deel aan een speciaal programma, waarbij ze ontmoetingen hadden met internationale casting agents en producenten. Het idee is dat ze zo een breed netwerk kunnen opbouwen, waardoor de kans op een doorbraak buiten de eigen landsgrenzen groter wordt.

Van Vliet speelt in ANNE+ een jonge queer in Amsterdam. Genderidentiteit en seksuele identiteit spelen een belangrijke rol in de serie en film. De jury prijst het spel van Van Vliet. "Ze komt levendig en sympathiek over, en haar spel heeft een sterke mate van nauwkeurigheid, gevoeligheid en authenticiteit."

Bekijk hier de trailer van ANNE+: