VS verplaatst ambassadepersoneel van Kiev naar het westen van Oekraïne

Het resterende Amerikaanse ambassadepersoneel vertrekt uit Kiev en strijkt neer in Lviv, in West-Oekraïne, op zo'n 70 kilometer van de Poolse grens. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken vandaag bekend. Volgens Blinken is er sprake van een "dramatische versnelling van de Russische troepenopbouw".

Een groot deel van de Amerikaanse ambassadestaf heeft het land al verlaten, alleen essentieel personeel blijft in Oekraïne. Amerika houdt er ernstig rekening mee dat Rusland een dezer dagen Oekraïne binnenvalt. Volgens de VS heeft de verplaatsing geen gevolgen voor de relatie met Oekraïne.

Vanuit Lviv zullen de Amerikanen contact houden met de Oekraïense regering, zegt Blinken in een verklaring: "Deze verstandige voorzorgsmaatregelen ondermijnen op geen enkele manier onze steun voor Oekraïne. Onze inzet voor Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit is onfeilbaar."

Dag van eenheid

De Oekraïense president Zelensky is veel minder overtuigd van een ophanden zijnde invasie van zijn land. In een toespraak sprak hij schertsend over 16 februari, komende woensdag, waarop Rusland volgens Amerikaanse inlichtingendiensten van plan zou zijn een grondinvasie te beginnen. Zelensky vindt dat de VS olie op het vuur gooit door stellig uit te spreken dat een invasie dichtbij is.

In een ironische reactie zei hij woensdag uit te roepen tot "dag van eenheid" in het land: "We hangen nationale vlaggen op, dragen blauw-gele lintjes en laten de wereld onze eenheid zien."