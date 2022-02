Vannacht in Peking: Van Zundert op korte kür, snowboarders jagen op eremetaal

De 17-jarige kunstrijdster is de eerste Nederlandse kunstrijdster sinds 1976 op de Spelen. Toen veroverde Dianne de Leeuw met haar tweede olympische deelname de zilveren medaille. Goud was er ook ooit voor Nederland bij het kunstrijden: in 1964 beklom Sjoukje Dijkstra op 22-jarige leeftijd het allerhoogste podium.

Ook de vrouwenploeg, met Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong, heeft een flink gat te dichten met hun tegenstander Canada. Met 2.57,26 was de Nederlandse formatie in de kwartfinales bijna vier seconden langzamer dan de Canadezen.

De vrouwen nemen het in de halve finales op tegen Canada, de mannen strijden in de halve finales tegen Noorwegen. Hoewel de Nederlandse mannen regerend wereldkampioen zijn, krijgen ze het nog lastig met de sterke Noren.

Nog voordat Van Zundert schittert op de korte kür, heeft de schaatsploeg de halve finales en wellicht de finale van de ploegenachtervolging er al op zitten. Of daar dan ook eremetaal bij zit voor de Nederlandse schaatsploegen is nog maar de vraag.

Ook Ivo de Bruin komt weer in actie in de tweemansbob, in de laatste en allesbeslissende heats is het voor de Nederlanders zaak het onderdeel op de tweemansbob met een goed gevoel af te sluiten.

Na de eerste dag staan De Bruin en Jelen Franijc van de 30 deelnemers op een 24ste plek in het klassement. Pas later in het toernooi glijdt de viermansbob, het pronkstuk van het bobsleeteam, over de bobsleebaan.