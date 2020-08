AZ ontsnapt aan vroege uitschakeling in Champions League door late treffer

AZ heeft zich in Alkmaar ternauwernood gekwalificeerd voor de derde voorronde van de Champions League. De Alkmaarders wonnen na verlenging met 3-1 van het Tsjechische Viktoria Plzen.

Invaller Albert Gudmundsson was met twee goals in de verlenging (in de 98ste en 118de minuut) de grote man voor de moeizaam spelende ploeg van trainer Arne Slot.

AZ is dankzij de zege nu in ieder geval verzekerd van de groepsfase van de Europa League.

Late gelijkmaker Koopmeiners

AZ dwong in de reguliere speeltijd pas in de vijfde minuut van de blessuretijd een verlenging af dankzij een rake strafschop van Teun Koopmeiners. Even daarvoor werd invaller Ferdy Druijf in het zestienmetergebied gevloerd door Plzen-doelman Ales Hruska.

Aanvankelijk kleurden de Noord-Hollandse wolken aardedonker boven het AFAS-stadion, nadat Plzen op 0-1 was gekomen door een afstandsschot van David Limberský, waarbij keeper Marco Bizot er niet goed uitzag. Hij liet de bal over zijn hand stuiteren bij het schot.