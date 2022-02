Kabinet wil sneller versoepelen: samenleving per 25 februari grotendeels open

Het kabinet gaat morgen op de coronapersconferentie vrijwel zeker bekendmaken dat de meeste maatregelen per 25 februari, oftewel volgende week vrijdag, worden opgeheven. Alleen een aantal basisadviezen, zoals geen handen schudden, hygiëne, ventileren en testen bij klachten, blijven gehandhaafd. Dat zeggen bronnen in Den Haag.

Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden en er hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden. Het advies om zo veel mogelijk thuis te werken vervalt.

In de cultuursector en de horeca komt de gewone situatie eerder terug dan verwacht. Nu moeten ze nog om 22.00 uur dicht zijn. Vanaf aanstaande vrijdag, 18 februari, gaat dat naar 01.00 uur 's nachts. Een week later zijn de reguliere algemene sluitingstijden weer van kracht.

Toegangsbewijs in de ijskast

Het veel bekritiseerde coronatoegangsbewijs (ctb) verdwijnt in de ijskast en wordt alleen nog van stal gehaald als er een situatie ontstaat waarin het echt toegevoegde waarde heeft. Wel kan het zijn dat het ctb nog nodig is om naar het buitenland te reizen, omdat andere landen dat als voorwaarde stellen.

Vanaf 25 februari gaat voor festivals en evenementen waarbij veel mensen aanwezig zijn 1-G gelden, dat wil zeggen dat ze toegankelijk zijn met een negatieve test.

Vorige week werd al duidelijk dat het kabinet deze richting op wil, omdat de pandemie geen grote problemen meer veroorzaakt in de zorg. Vanavond komt er nog een advies naar buiten van het Outbreak Management Team (OMT). Morgen wordt dan in het kabinet de definitieve knoop doorgehakt. Dan gaat het vooral over de praktische vormgeving van de versoepelingen, zeggen de bronnen.

Morgenavond om 19.00 uur is de persconferentie. Voor het eerst zal premier Rutte daarbij niet aanwezig zijn. De mededelingen worden gedaan door minister Kuipers van Volksgezondheid.