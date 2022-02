Israëlische premier brengt historisch bezoek aan Bahrein

Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar, maar vanavond is de Israëlische premier Naftali Bennett op de luchthaven van Bahrein geland voor een tweedaags bezoek. Nooit eerder reisde een premier van Israël naar het Arabische eilandstaatje, waarmee de Joodse staat sinds anderhalf jaar diplomatieke betrekkingen heeft.

Het bezoek van Bennett is een nieuw voorbeeld van de steeds warmere banden tussen Israël en delen van de Arabische wereld. De afgelopen jaren haalde Israël behalve met Bahrein ook de banden aan met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Marokko en Sudan. Eerder wilden de meeste Arabische landen geen zaken doen met Israël vanwege de bezetting van Palestijns gebied.

Op het programma van Bennett staan morgen onder meer ontmoetingen met koning Hamad bin Isa al-Khalifa en diens zoon Salman, die behalve kroonprins ook premier van Bahrein is. De leiders willen het naar verluidt hebben over het verder verbeteren van de relaties tussen de landen.

Samen tegen Iran

Een ander onderwerp dat zeker ter sprake zal komen, is Iran. Zowel Israël als Bahrein zien dat land als de grootste bedreiging voor de stabiliteit in de regio, en de spanningen zijn de afgelopen maanden verder opgelopen. Zo wordt Iran door Israël beschuldigd van aanvallen op vrachtschepen in de Perzische Golf, en hebben de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen onlangs raketaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgevoerd.

Ook zit er weinig schot in de besprekingen tussen Iran en diverse wereldmachten over een nieuw atoomakkoord. Israël en de Arabische Golfstaten vrezen dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een kernwapen, iets dat Teheran tegenspreekt. Onder de radar vechten Israël en Iran al jaren een schaduwoorlog uit.

Voordat hij in het vliegtuig stapte zei premier Bennett tegen verslaggevers dat hij met het bezoek aan Bahrein een boodschap wil afgeven van "samen opstaan tegen bedreigingen". Hoewel Bahrein slechts anderhalf miljoen inwoners telt, is de ligging van strategisch belang. De eilandstaat ligt in de Perzische Golf, nabij bondgenoot Saudi-Arabië en niet ver verwijderd van Iran. De Amerikaanse marine heeft in het land een belangrijk steunpunt.

Zowel Bahrein als de VAE knoopte in 2020 officiële betrekkingen aan met Israël. Beide landen ondertekenden toen in Washington de zogeheten Abraham-akkoorden, onder het toeziend oog van de toenmalige Amerikaanse president Trump. Twee maanden geleden bezocht de Israëlische premier Bennett al de leiders van de VAE in Abu Dhabi.

Palestijnen teleurgesteld

De samenwerking betekent dat de VAE en Bahrein breken met het standpunt van de Arabische landen om Israël niet te erkennen zolang de bezetting van de Palestijnse gebieden voortduurt. Ondanks het uitblijven van een doorbraak in het Israëlisch-Palestijnse conflict besloten de landen toch de toenadering met Israël te zoeken, mede vanwege de gedeelde zorgen over de invloed van Iran.

Sindsdien werken Israël, Bahrein en de VAE steeds nadrukkelijker samen. Twee weken geleden tekenden Israël en Bahrein al een militair akkoord, bij een bezoek van de Israëlische minister van Defensie. In november vorig jaar was er bovendien al een gemeenschappelijke militaire oefening van de marines van Israël, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

De toenadering tussen Israël en de Arabische landen is voor veel Palestijnen een klap in het gezicht. Palestijnse vertegenwoordigers hebben de diplomatieke toenadering veroordeeld als verraad van de Palestijnse zaak door de Arabische broeders. Ook in Bahrein waren er diverse demonstraties tegen de contacten met Israël.