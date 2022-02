Ook in dit jaar sprintraces in de Formule 1, met meer te verdienen punten

Het was vorig jaar nog een nieuwtje in de Formule 1, maar het experiment - hoewel, er waren natuurlijk wel wat puntjes voor de WK-stand mee te verdienen - is kennelijk goed bevallen: ook komend seizoen staan er drie sprintraces op het programma.

Die zullen, net als afgelopen jaar, op de zaterdag worden verreden en wel op 23 april (de dag voor de Grand Prix van Emilia-Romagna), 9 juli (GP van Oostenrijk) en 12 november (GP van São Paulo). De kwalificatie op vrijdag bepaalt de startopstelling, terwijl de startvolgorde voor de wedstrijd van zondag weer voortkomt uit de uitslag van de sprintrace.

Statistieken

De snelste coureur van de vrijdag begint dus vooraan aan de sprintrace, maar krijgt ook in de statistieken de aantekening poleposition achter zijn naam. Dat was vorig jaar anders: de winnaar van de sprintrace was niet alleen verzekerd van de beste startplaats voor de grand prix van zondag, ook in de boeken werd een poleposition genoteerd.

Een andere aanpassing is de puntentelling. Vorig seizoen verdiende alleen de top-drie punten (3, 2 en 1) voor de WK-stand, dit jaar valt de top-acht in de prijzen. De winnaar mag acht punten bijschrijven en dat aantal loopt af naar 1 punt voor de coureur die als achtste over de streep komt.