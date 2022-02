Rapper Lil Kleine nog vast, Spotify haalt hem uit redactionele playlists

Andere zenders, zoals 100% NL en Qmusic, zeggen dat Lil Kleine niet in de afspeellijsten van de radiozenders staat. Het weren van zijn muziek is daarom niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor de radiomerken van Talpa, zoals Radio Veronica, Sky Radio en 538.

Op radiozender FunX is Lil Kleine voorlopig niet te horen. "Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek. Daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX", vertelt een woordvoerder.

Gisteren kreeg de politie melding van een mishandeling op de Prinsengracht in Amsterdam. Van de mishandeling zijn beelden online gezet op sociale media. Daarop zou te zien zijn hoe Jorik Scholten, de echte naam van Lil Kleine, zijn vriendin Jaimie Vaes uit een auto trekt en mishandelt.

Het management van Scholten laat aan Shownieuws weten de beelden, die werden verspreid via het roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer, te hebben gezien. "Het management van Jaimie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten."

Het is nog niet duidelijk wanneer Lil Kleine of het management met een verklaring naar buiten komt, zegt advocaat Hoogervorst.

Bebloed en gewond

Vorig jaar mei raakte Scholten ook al in opspraak, omdat hij zijn vriendin mishandeld zou hebben. Ooggetuigen zeiden tegen De Telegraaf dat Jaimie bebloed, gewond en met gescheurde kleren de lobby van het hotel in rende waar het stel verbleef. Lil Kleine werd toen opgepakt op verdenking van mishandeling. In een video ontkende het stel vervolgens dat Jaimie mishandeld was.

Afgelopen vrijdag werd Scholten veroordeeld tot 120 uur taakstraf vanwege een mishandeling in 2019. Het slachtoffer was een 28-jarige bezoeker van club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam. De rechter sprak van zinloos uitgaansgeweld. Volgens Het Parool gaat de rapper in hoger beroep tegen die straf.