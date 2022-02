Roof Pokémonkaarten ter waarde van halve ton: cel voor drietal

Drie mannen moeten dertig maanden de cel in, omdat ze bij een overval op een verzamelaar voor bijna een halve ton aan Pokémonkaarten hebben buitgemaakt. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Het gaat om mannen van 29, 30 en 31 jaar oud. Het OM had vier jaar cel geëist.

De overval vond plaats in december 2020. Een van de overvallers, Fahad Al-A., maakte onder valse naam een afspraak met het slachtoffer, die handelt in Pokémonkaarten. De twee anderen, Sjagalio K. en Bart G. gingen vervolgens bij de verzamelaar in Kampen thuis langs.

Toen de mannen de kaarten eenmaal in een tas hadden gestopt, vroegen ze om een fles cola. Die stond in een voorraadkast. Op het moment dat de het slachtoffer bukte om de fles te pakken, werd hij naar binnen geduwd en werd de kast van buitenaf op slot gedaan.

G. en K. namen 28 losse Pokémonkaarten mee en een doos met daarin 36 gesealde pakjes met elf kaarten. De totale waarde wordt geschat op 48.000 euro. Het slachtoffer kon relatief snel bevrijd worden omdat hij in de kast over zijn telefoon beschikte en de politie kon bellen.

Zeldzame kaarten

Al-A. wordt door de rechtbank beschouwd als de bedenker van de overval. Volgens telefoongegevens was hij op het moment van de overval ook in Kampen. Van G. en K. zijn vingerafdrukken gevonden op de voorraadkast. Tien van de kaarten werden later in Frankrijk aangetroffen en daar door de politie in beslag genomen.

