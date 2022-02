OM stopt civiel onderzoek naar financiën stichting Viruswaarheid

Het Openbaar Ministerie heeft het civiel onderzoek naar de financiën van de Stichting Viruswaarheid van coronascepticus Willem Engel stopgezet. Er was sprake van onregelmatigheden, maar die zijn rechtgezet. Daardoor kunnen donateurs er volgens het OM nu op vertrouwen dat het geld dat ze inbrengen wordt besteed aan de doelen van de stichting.

Dat het OM onderzoek deed, werd in oktober vorig jaar duidelijk. Aanleiding waren berichten dat Engel in juli 2020 een bedrag van 50.000 euro had geleend van de door hem opgerichte en geleide stichting Viruswaarheid. Dat geld gebruikte de activist en dansleraar voor de aankoop van een stuk grond op het Spaanse eiland Ibiza.

De lening van de stichting was in strijd met de statuten, zo heeft het OM vastgesteld, maar inmiddels is de lening helemaal terugbetaald. Daarnaast waren er nog andere onregelmatigheden, maar die zijn volgens het OM niet zwaar genoeg voor civielrechtelijke vervolging. Het gaat om onregelmatigheden die zijn geconstateerd toen de stichting Viruswaarheid in 2020 werd opgeheven en overging in Viruswaarheid.nl.

Daarbij benadrukt het OM dat de stichting volledig aan het onderzoek heeft meegewerkt en dat er maatregelen zijn genomen die herhaling moeten voorkomen. Zo is het stichtingsbestuur uitgebreid met medebestuurders en is er een raad van toezicht gekomen. De donateurs zijn nu voldoende beschermd, oordeelt het OM.

Strafrechtelijk onderzoek

Deze kwestie staat los van de collectieve aangifte die in december tegen Willem Engel werd gedaan. Ruim 22.500 mensen sloten zich aan bij die aangifte van initiatiefnemer Norbert Dikkeboom.

In de aangifte wordt gesteld dat Engel zich met zijn kritiek op het coronabeleid schuldig heeft gemaakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging.

Vorige maand liet het OM weten dat er aanleiding was voor een oriënterend onderzoek. Dat wordt nu door de politie uitgevoerd, onder leiding van een officier van justitie. De conclusies zijn nog niet bekend. Viruswaarheid-voorman Engel deed op zijn beurt aangifte tegen Dikkeboom wegens smaad en laster. Verder is er nog een aangifte van D66-leider Sigrid Kaag tegen Willem Engel, nadat die vorige maand in een tweet haar adres had gedeeld.