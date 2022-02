ACM verwerpt app-voorwaarden Apple, dwangsom verder omhoog

Dit is nadelig voor de app-makers, schrijft de ACM. Zij worden zo gedwongen tot het maken van extra kosten en, belangrijker: zij moeten hun klanten ervan zien te overtuigen die andere app te installeren. De vraag is in hoeverre dat lukt. De kans bestaat dat appmakers dan concluderen dat het risico te groot is, omdat die app mogelijk nauwelijks zal worden gedownload.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is zeer kritisch op de nieuwe voorwaarden die Apple stelt aan ontwikkelaars van datingapps die hun klanten buiten de App Store-kassa om willen laten betalen. Partijen die deze optie willen aanbieden, moeten dan een nieuwe app bouwen en vervolgens aanbieden via de downloadwinkel van Apple. De aanpassingen mogen niet worden gedaan in de al bestaande app.

De App Store is al jaren de enige manier waarop ontwikkelaars van apps iPhone- en iPad-eigenaren kunnen bereiken. In deze 'app-economie' gaan jaarlijks miljarden euro's om.

De toezichthouder is al maanden in een juridisch strijd verwikkeld met Apple. Het geschil spitst zich toe op een specifiek onderdeel binnen de Nederlandse App Store: datingapps. Na onderzoek besloot de ACM dat deze categorie, waar bijvoorbeeld Tinder onder valt, naast het betaalsysteem dat Apple aanbiedt alternatieve betaalmethoden zou mogen bieden aan consumenten. Via de rechter werd dit besluit eind december vorig jaar openbaar.

De ACM heeft in januari een aantal eisen gesteld aan Apple waarmee de extra betaalopties mogelijk gemaakt zouden moeten worden. Daar heeft het miljardenconcern tot nu toe niet aan voldaan, aldus ACM.

Inmiddels liggen er vier dwangsommen op tafel, goed voor in totaal 20 miljoen euro (5 miljoen euro per dwangsom). De vierde kwam er vandaag bij en is het gevolg van de nieuwe Apple-voorwaarden die volgens de ACM "onredelijk" zijn en een "onnodige drempel" opwerpen.

Iets lagere afdracht

Eerder werd al duidelijk dat Apple aan ontwikkelaars die buiten de App Store-kassa om transacties willen doen alsnog een commissie van 27 procent zal vragen. Dat is 3 procentpunt minder dan de maximale afdracht die het nu rekent.

Verder bleek dat Apple specifieke voorwaarden stelt aan de tekst die ontwikkelaars hun klanten moeten laten lezen als ze besluiten gebruik te maken van een andere betaaloptie. Daarbij gaat het om passages als: "Deze app biedt geen ondersteuning voor het privé en veilige betalingssysteem van de App Store". Daarmee wordt de suggestie gewekt dat de andere optie mogelijk niet zo veilig is.

Megaclaim

Vanochtend werd bekend dat een nieuwe stichting, met mediaondernemer Alexander Klöpping als voorzitter, een claim van 1 miljard euro indient tegen Apple en Google vanwege de afdracht. Die zou voor consumenten te hoog zijn, zo staat in de claim. In hoeverre de ACM ook vindt dat deze afdracht te hoog is, is niet duidelijk.

Dat Apple niet in z'n maag zit met de dwangsommen van de ACM (oplopend tot 50 miljoen euro) was vanaf dag één al duidelijk. Al is het alleen maar omdat een bedrijf met een jaaromzet van meer dan 300 miljard euro daar weinig van merkt. Tegelijkertijd lijkt het bedrijf met deze houding aan ontwikkelaars het signaal af te geven dat het transacties buiten de App Store zo onaantrekkelijk mogelijk blijft maken.

Apple kon vanmiddag niet direct reageren op de bevindingen van de ACM.