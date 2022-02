Gezondheidsraad wil meer aandacht voor langdurige coronaklachten

Als het aan de Gezondheidsraad ligt, moet er meer aandacht komen voor het post-covidsyndroom (eerder long covid genoemd). Naast aanvullend wetenschappelijk onderzoek is ook de bekendheid van dit syndroom en de monitoring van de huidige zorg voor patiënten van belang, schrijft de raad vandaag in een advies aan minister Kuipers (Volksgezondheid). Het ministerie heeft niet om dit advies gevraagd: de raad heeft zelf het initiatief genomen dit onderzoek te doen. Bredere bekendheid van langdurige coronaklachten is volgens de raad belangrijk, omdat zorgprofessionals patiënten dan gerichte voorlichting kunnen geven. Verder zouden mensen deze informatie kunnen meenemen in hun overwegingen als het gaat om vaccineren.

Wat weten we over het post-covidsyndroom en vaccinaties? Niet veel, zegt de Gezondheidsraad. Van vaccinatie is bekend dat dit het risico op corona verkleint. Daarmee verkleint het indirect ook het risico op het ontstaan van het post-covidsyndroom. Maar of het vaccin ook beschermt tegen deze langdurige klachten als mensen ondanks vaccinatie toch corona krijgen, is nog niet bekend.

De Gezondheidsraad heeft voor dit advies de wetenschappelijke literatuur over mensen die vroeg in de pandemie een coronabesmetting hebben doorgemaakt in kaart gebracht. Uit die gegevens blijkt dat mensen last hadden van uiteenlopende klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, reukverlies en spierpijn. Die klachten kunnen soms maanden aanhouden en kunnen na verloop van tijd ook afnemen. NOS op 3 zocht eerder al uit per lichaamsdeel uit wat we nu weten over die langdurige klachten na corona:

Het is volgens de Gezondheidsraad onduidelijk hoe vaak het post-covidsyndroom optreedt. "Wel is duidelijk dat het naast gevolgen voor de patiënten zelf ook implicaties heeft voor de zorg", is te lezen in het advies.

Waarom noemt de Gezondheidsraad het niet meer long covid? De Gezondheidsraad heeft ervoor gekozen om de term long covid te veranderen in post-covidsyndroom, omdat het Engelse 'long' (langdurig) in het Nederlands makkelijk kan worden aangezien voor het orgaan long.

De raad adviseert de minister aanvullend onderzoek te doen, onder meer naar mogelijke oorzaken en risicofactoren. Ook raadt de Gezondheidsraad aan om de huidige zorg van coronapatiënten met langdurige klachten te monitoren.

Extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen en alles wat je eet, smaakt naar iets anders. Nieuwsuur sprak eerder al met jongeren die hiermee te maken kregen: