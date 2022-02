Rusland overweegt erkenning van Oost-Oekraïense 'volksrepublieken'

Sinds begin 2014 worden delen van de Oost-Oekraïense provincies Donetsk en Loehansk gecontroleerd door gewapende groepen die heimelijk omvangrijke militaire en materiële steun ontvangen uit Rusland. De door hen uitgeroepen 'volksrepublieken' Donetsk en Loehansk, naar hun Russische afkortingen DNR en LNR, verklaarden zich dat jaar onafhankelijk. Die status is door geen enkel land erkend. Ook niet door Rusland. Maar daar kan vandaag verandering in komen. Het Russische lagerhuis, de staatsdoema, buigt zich voor het eerst sinds 2014 over de mogelijke erkenning van beide gebieden als onafhankelijke staten. De uiteindelijke beslissing daarover ligt bij president Poetin. Zo groot als Friesland en Groningen De DNR en LNR beslaan elk een oppervlakte die vergelijkbaar is met die van de provincies Friesland en Groningen tezamen. In de strijd om het gebied zijn sinds 2014 meer dan 14.000 mensen omgekomen. Het staakt-het-vuren dat sinds begin 2015 van kracht is, wordt vrijwel dagelijks geschonden. De intensiteit van de beschietingen over en weer is de laatste jaren wel geleidelijk afgenomen. Na de annexatie van de Krim door Rusland in het voorjaar van 2014 hielden de DNR en de LNR beiden een 'referendum'. Daarbij zou een grote meerderheid voor afscheiding van Oekraïne hebben gestemd, maar net als eerder op de Krim was van een eerlijke campagne of stembusgang geen sprake. De 'referenda' moesten aantonen dat de overwegend Russischsprekende bevolking van de regio's zich meer bij Rusland betrokken voelde dan bij Oekraïne. Daarvoor bestond geen enkele objectieve aanwijzing. Verschillende peilingen van voor de escalatie van het conflict wijzen uit dat slechts een minderheid van de bevolking in de provincies Donetsk en Loehansk (tot maximaal 30 procent) deel zou willen uitmaken van Rusland. Een meerderheid was daar categorisch tegen. Het veelgehoorde idee dat Oost-Oekraïne 'Russisch' of 'pro-Russisch' zou zijn, is daarom sterk overtrokken.

MH17-verdachte Dat de regio spoedig het toneel zou zijn van een regelrechte oorlog was begin 2014 nog nauwelijks voor te stellen. Die oorlog begon feitelijk op 12 april, toen een gewapende eenheid onder aanvoering van de Russische kolonel Igor Girkin (nu een van de verdachten in het MH17-proces) het stadje Slavjansk bezette. Voor Kiev was dit de aanleiding om met geweld de orde proberen te herstellen. Dat was waarschijnlijk ook gelukt als Rusland de separatisten niet met troepen en materieel had ondersteund. De bewijzen voor directe Russische betrokkenheid bij de strijd in Oost-Oekraïne zijn talrijk, maar Moskou blijft stoïcijns volhouden dat het geen partij is in het conflict. Zolang die strijdt voortduurt is een primair doel van het Kremlin bereikt: een Oekraïens lidmaatschap van de NAVO blokkeren:

