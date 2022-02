Eindrapport directeur Gerbrands bij PSV: vier goede en vier mindere jaren

Het is niet bepaald rustig op de burelen van de Nederlandse topclubs. Het vertrek van technisch directeur Marc Overmars bij Ajax, wordt maandag gevolgd door de mededeling van PSV dat algemeen directeur Toon Gerbrands aan het eind van het seizoen vertrekt. Hij wordt opgevolgd door oude bekende Marcel Brands. "Een zekere vermoeidheid", is volgens sportcommentator Philip Kooke de reden achter de wisseling van de wacht in Eindhoven. De jaren onder de eveneens komende zomer vertrekkende trainer Roger Schmidt zijn volgens Kooke niet erg succesvol geweest en dat heeft Gerbrands, die nog een contract tot 2025 had, aan het denken gezet. "En dat in combinatie met het feit dat Brands nu geen baan heeft." Dit zegt Kooke in de NOS voetbalpodcast, waarin ook commentatoren Arno Vermeulen, Jeroen Elshoff en Frank Snoeks spraken over de situatie in Eindhoven. Schmidt niet enige oorzaak Elshoff en Snoeks vinden het te kort door de bocht om te zeggen dat de seizoenen met Schmidt in de dug-out de oorzaak zijn. Snoeks: "De club is nog steeds in drie competities in de race voor een prijs." Volgens Elshoff liep het al voor de komst van Schmidt niet goed. "Onder Mark van Bommel is er behoorlijk wat schade aangericht..." Onder Van Bommel, die van juli 2018 tot december 2019 trainer was in Eindhoven, waren er intern klachten over de manier van werken. Volgens Elshoff greep Gerbrands te laat in.

Toon Gerbrands op de tribune bij Ajax met Edwin van der Sar en Marc Overmars - ANP

Toch kijkt Elshoff in zijn algemeenheid positief terug op het tijdperk Gerbrands, dat acht jaar duurde. Hij trad aan in een roerige periode en onder zijn leiding werd PSV drie keer kampioen (2015, 2016, 2018) en werd in 2015 de knock-outfase van de Champions League bereikt. Frank Snoeks knipt de periode van Gerbrands op in twee delen. De eerste vier succesvolle jaren en de vier jaren daarna die minder werden. 'Een logische stap' Marcel Brands was tijdens de eerste vette jaren van Gerbrands de technisch directeur. En laat die laatste nou net de opvolger worden van Gerbrands als algemeen directeur (John de Jong blijft verantwoordelijk voor het technische gedeelte). "Een logische stap", is de algehele conclusie van de heren. Voor de club, maar ook voor Brands. Elshoff: "Als je ambities hebt, dan is algemeen directeur worden een geweldige stap." Op de vraag of PSV versneld te werk is gegaan wat betreft de komst van Brands, aangezien Ajax nu op zoek is naar een opvolger van Overmars, antwoordt Snoeks ontkennend. "Neem aan dat PSV niet sinds gisteren aan Brands denkt. Bovendien is een stap naar Eindhoven voor hem logischer dan een stap naar Amsterdam."

Philip Cocu, met rechts naast hem Memphis Depay, na het kampioenschap van PSV in 2015 - ANP