Na eerste dag bungelt bobsleeër De Bruin onderaan klassement bij olympisch debuut

Ivo de Bruin heeft bij zijn olympische debuut in de tweemansbob in Peking zijn concurrenten niet weten te verrassen. Na twee van de vier heats (de laatste twee volgen dinsdag) staat het Nederlandse duo met De Bruin en Jelen Franjic op de 24ste plek.

In de eerste heat noteerde De Bruin een tijd van 1.00,46, dat was maar liefst 1,44 seconden langzamer dan klassementsleider Francesco Friedrich uit Duitsland. Hij daalde af in 59,02 seconden.

Sprongetje

Pas na 27 van de 30 deelnemers kwam het Nederlandse duo van die laatste plek af, de Braziliaan Edson Bindilatti noteerde een tijd van 1.01,11. Bij de laatste twee afdalingen gingen Trinidad en Tobago en Jamaica nog over de olympische bobsleebaan, waardoor Nederland nog wat plekjes opschoof.

De tweede afdaling ging iets beter, maar het was niet genoeg voor een flinke sprong op de ranglijst. Na de eerste dag voor de olympische bobsleeërs staan De Bruin en Franjic in de achterhoede. Dinsdag volgen de laatste twee beslissende heats voor de tweemansbob. Later in het toernooi komt piloot De Bruin ook nog in actie met de viermansbob.