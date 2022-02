De Bruin bungelt onderaan klassement bij olympisch debuut in tweemansbob

Ivo de Bruin staat in Peking na de eerste heat bij de tweemansbob op een 27ste plek. De Nederlandse tweemansbob, met piloot De Bruin en Jelen Franijc, noteerde een tijd van 1.00,46. Dat was 1,44 seconden langzamer dan klassementsleider Francesco Friedrich uit Duitsland. Hij daalde af in 59.02 seconden.

Pas na 27 van de 30 deelnemers kwam het Nederlandse duo van die laatste plek af, de Braziliaan Edson Bindilatti noteerde een tijd van 1.01,11. Bij de laatste twee afdalingen gingen Trinidad en Tobago en Jamaica nog over de olympische bobsleebaan, waardoor Nederland nog wat plekjes opschoof.

Om 14.40 uur staat de tweede heat op het programma, maar pas dinsdag kan het duo zich op gaan maken voor de strijd om de medailles. Dan staan de allesbeslissende laatste twee heats op het programma.

'Kroon op het harde werken'

Bobsleeër De Bruin miste in 2014 en 2018 de Spelen, terwijl hij wél voldeed aan de internationale eisen. Maar omdat de Nederlandse eisen van NOC*NSF leidend zijn, zag hij tot tweemaal toe de Spelen aan zich voorbij gaan.

Ook dit jaar leek het weer mis te gaan voor De Bruin, hij voldeed weer niet aan de nationale eisen. Toch kon hij een ticket naar Peking boeken, NOC*NSF toonde clementie en liet hem alsnog gaan.

Toen De Bruin het nieuws hoorde barstte hij in tranen uit en noemde de Spelen de "kroon op het harde werken". Later deze Winterspelen is bobsleeër ook nog als piloot actief in de viermansbob.