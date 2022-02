Opvangplekken huiselijk geweld Amsterdam overvol, problemen in hele land

Het aantal gevallen van huiselijk geweld in de regio Amsterdam is sinds november zo hoog dat slachtoffers niet meer terechtkunnen in de (nood)opvang. Daarom zijn meerdere mensen momenteel ondergebracht in hotels.

"Tijdens de lockdowns was het vrij rustig, maar sinds november is het aantal slachtoffers dat op zoek is naar een opvangplek in de regio Amsterdam ongekend hoog. We voelen een continue druk, en moeten ook mensen onderbrengen in hotels", zegt een woordvoerder van de Blijf Groep, die tientallen opvangplekken in de regio Amsterdam aanbiedt, naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool.

Niet alleen in Amsterdam is de situatie problematisch: in heel Nederland zijn crisissituaties bij opvangplekken te zien, zegt Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Volgens voorzitter Debby Maas is de situatie in meerdere regio's "schrijnend". Ze stelt dat het landelijke probleem niet te maken heeft met een toename van het aantal slachtoffers, maar met de moeizame doorstroom na opvang.