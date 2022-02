Zeven doden bij explosie en brand in Zuid-Frankrijk

In de Zuid-Franse plaats Saint-Laurent-de-la-Salanque zijn afgelopen nacht zeven personen omgekomen bij een explosie en een brand die daarna ontstond. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen.

De explosie was rond 01.30 uur in een huizenblok in de hoofdstraat van de plaats, die niet ver van Perpignan ligt. Nadat de brand was geblust, werden de slachtoffers ontdekt.

Wat de oorzaak is van de ontploffing, is nog onbekend. Volgens de nieuwssite France Blue zijn er op de begane grond van het gebouw gasflessen gevonden die in een ruimte naast een broodjeszaak stonden.

Vanmiddag maakt de politie meer bekend. Minister Darmanin (Binnenlandse Zaken) schrijft op Twitter naar de plek van de dodelijke explosie af te reizen.