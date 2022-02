Ploeg die geen ploeg oogt is eensgezind: 'Geen paniekvoetbal gaan spelen'

Maar zaterdag volgde een uiterst teleurstellende rit in de series van de ploegenachtervolging. Het verschil met Japan en Canada was enorm. Of "zeker even schrikken", zoals Wüst het verwoordde. Het beeld van een ploeg die geen ploeg was werd daarmee bevestigd.

Hoe zat het ook alweer? Kort voor de Winterspelen werd Wüst, in de woorden van Schouten , "niet netjes neergezet" in een video-serie over Team Zaanlander, de ploeg van laatstgenoemde. Enige ophef ontstond, maar het beeld dat Schouten & co Wüst liever kwijt dan rijk zijn, werd ferm ontkracht. En een mogelijke rel daarmee in de kiem gesmoord.

Het leek een welhaast symbolisch moment. Terwijl Ireen Wüst en Antoinette de Jong klaarstonden voor het interview over de ploegenachtervolging, reed Irene Schouten nog rond op het ijs. Een tafereel dat naadloos past in het beeld van een verzameling schaatstoppers die samen geen ploeg vormen.

Maar in aanloop naar de halve finale tegen de Canadezen, die dinsdagochtend op het programma staat, zagen Wüst, De Jong en Schouten er al meer uit als een team. En toonde het drietal, toen Schouten zich ook voor het interview had gemeld, zich eensgezind en vastberaden.

Ja, tegen Canada zal alles blijven zoals het was. Dus met het gebruikelijke drietal, in de gebruikelijke samenstelling. "Maar met een betere uitkomst", voorspelt Wüst. "Hier werden we ook Europees kampioen mee. We reden gewoon een slechte rit. We hebben er alle drie heel veel vertrouwen in dat het zeker beter kan en gaat."

En Schouten, geconfronteerd met het gat van ruim drie seconden met de tegenstander van dinsdag. "We weten dat we die tijd ook kunnen rijden. Morgen staan we sowieso ook scherper aan de start, dus we gaan ook sneller rijden."