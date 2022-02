De uitzending van 14 februari

Groepen voertuigen uit verschillende Europese landen trekken naar Brussel om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Dat doen ze in navolging op het Canadese truckerprotest, waarbij truckers wegen blokkeren in het centrum van hoofdstad Ottowa en aan de grens met de Verenigde Staten.

Lokale partijen aan de macht

Over iets meer dan een maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarbij doen in de meeste gemeenten niet alleen de landelijke partijen mee, maar staan er ook allerlei lokale partijen op het stembiljet.

In de Limburgse gemeente Brunssum bestaat het gehele college van burgemeester en wethouders uit vertegenwoordigers van zulke lokale partijen. Hoe is dat in de huidige collegeperiode gegaan?