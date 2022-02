VNO-NCW: rechtszaken bemoeilijken het halen van klimaatdoelen

Klimaatrechtszaken tegen bedrijven compliceren het halen van de klimaatdoelen, schrijft Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in het FD vandaag.

"Waar het om gaat, is dat we de klimaatdoelen willen halen met z'n allen", verduidelijkt Thijssen in het NOS Radio 1 Journaal. "Rechtszaken helpen daar niet in, omdat ze voor onduidelijkheid zorgen voor bedrijven."

Rechtszaken slagen nu omdat kaders vanuit de overheid ontbreken, zegt ze. Volgens haar is het terugbrengen van de CO2-uitstoot een operatie op een schaal die we alleen kennen van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. "De overheid moet stevig coördineren, anders gaan we de klimaatdoelen niet halen."

Mensenrechtenschending

Milieudefensie, die vorig jaar via de rechter afdwong dat Shell de CO2-uitstoot moest terugdringen, zegt in reactie dat de organisatie het met Thijssen eens is dat de politiek te laat is, maar dat de club in de tussentijd naar de rechter zal blijven stappen. "Het is een levensbedreigende crisis en voor mensenrechtenschendingen ga je naar de rechter", zegt een woordvoerder. In het vonnis in de zaak tegen Shell zei de rechter dat de CO2-uitstoot van Shell leidt tot ernstige risico's waarmee de mensenrechten van inwoners worden aangetast.

Vorige maand stuurde de milieuorganisatie brieven naar nog 29 grote bedrijven, met de oproep om de uitstoot van CO2 drastisch te verlagen voor 2030, en de dreiging van een rechtsgang.

Investeringsklimaat

Volgens Milieudefensie zijn er al wel kaders waar bedrijven zich aan kunnen houden. "We weten al jaren door de wetenschap dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 graad", zegt de woordvoerder. "Wij houden bedrijven aan die kaders, door naar de rechter te stappen."

Volgens Thijssen schort het vooral aan wet- en regelgeving over hoe we de doelen gaan halen. Daarnaast zouden rechtszaken het investeringsklimaat verslechteren. Het valt in het buitenland op wat er in Nederland speelt, zegt ze. "Dat is zeker een gesprek in directiekamers, van zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven, of ze wel of niet hier hun duurzame investeringen zullen doen."

Als er in de EU heldere regelgeving komt die ver genoeg gaat, speelt dat probleem minder, zegt Milieudefensie. "Dan hoeven wij niet naar de rechter en zijn de regels in verschillende landen hetzelfde."