Na leven vol hindernissen staat Humphries met gouden medaille naast haar monobob

Niet lang daarna richtte Simundsonn zich op het bobsleeën. En niet zonder succes: ze won namens Canada goud op de Spelen in Vancouver (2010) en Sotsji (2014) in de tweemansbob.

In 2019 trouwde ze met met de Amerikaanse voormalig bobsleeër Travis Armbruster. Ze was in de tussentijd niet alleen gewisseld van man, maar ook van onderdeel én land; ze koos voor de monobob en de Verenigde Staten.

Ze had haar achternaam daarvoor al gewijzigd vanwege haar huwelijk met de voormalig Brits-Canadese bobsleeër Dan Humphries. Ze zijn in 2014 gescheiden, maar ze draagt dus nog steeds de naam Humphries.

In 2018 kampte Humphries met depressiviteit, veroorzaakt door gebeurtenissen binnen haar team. "Ik kon niet slapen, was niet gemotiveerd en wilde het huis niet uit. Ik voelde mij onveilig in mijn eigen omgeving. Ik voelde mij verbaal en psychisch geïntimideerd en werd gediscrimineerd. Ik wist dat mijn tijd bij Team Canada voorbij was."

Van Canada naar VS

Ze onderzocht de mogelijkheden om uit te komen voor Team USA. Ze woonde in de Verenigde Staten en had met Armbruster een Amerikaanse verloofde. "Toen ik trouwde met Travis, was dat niet om voor Amerika uit te komen."

Hoewel ze sinds 2019 uitkwam voor de Amerikanen, had ze een staatsburgerschap nodig om op de Olympische Spelen actief te zijn. Die kreeg ze twee maanden geleden. Ze noemt haar 'nationaliteitsswitch' de beste beslissing die ze ooit genomen heeft. "Ik ben gemotiveerder dan ooit om iets terug te doen voor het land en de organisatie die mij deze kans geboden heeft."