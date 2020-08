Van der Poel: 'Rondje was makkelijker dan we gehoopt hadden'

Hij was van start gegaan als een van de favorieten voor de Europese wegtitel, maar aan het eind van de rit stond Mathieu van der Poel net naast het podium. Toch was de kersverse nationaal kampioen niet ontevreden. "We hebben een mooie wedstrijd gereden met de ploeg en geprobeerd die zo hard mogelijk te maken. Het rondje was echter iets makkelijker dan we gehoopt hadden."

Ondanks een paar mooie pogingen slaagde de Nederlandse troef er niet in weg te raken uit het peloton. "Het ging zoals we vooraf voorspeld hadden: er waren een paar ploegen die een sprint wilden. En die hebben dat perfect gedaan. Die landen zijn ook één en twee geworden", verwees hij naar de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Fransman Arnaud Démare.

Eindsprint

Van der Poel mengde zich ook in de eindsprint, maar kwam niet optimaal uit de verf. "De sprint was een loterij. Ik zat wel goed, denk ik, maar het was een beetje hectisch weer. Ik moest een beetje mijn weg zoeken. Op het eind kwamen ze naar elkaar en ging het gat waar ik misschien nog net tussen had gekund, dicht."