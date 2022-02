Chef de mission dik tevreden met Nederlandse olympiërs: 'Een 8+, staan er goed voor'

"Oh, dat is lastig. Ik denk wel een 8+, ik vind dat we er goed voor staan."

De twaalf Nederlandse medailles in Peking, goed voor plek vier in het medailleklassement, maken van Carl Verheijen een dik tevreden man.

"We hebben geen gouden medailles laten liggen die we moesten halen en één of twee medailles meer hebben gehaald dan gehoopt. Dus ik vind dat we er qua medailles heel goed voor staan."

Wat is je favoriete moment tot nu toe?

"Dat zijn er meerdere. Ik vind wat Suzanne (Schulting) doet heel erg knap. Maar als je ook Ireen Wüst ziet winnen, de beste olympiër ooit. En Kjeld Nuis, Irene Schouten met zó veel overmacht... er zijn al heel veel mooie momenten geweest. Heel erg lastig om er één uit te pikken."

Dan doen wij het voor je: de enige medaille die niet op het ijs behaald werd, die van skeletonster Kimberley Bos. Hoe hebben jullie dat beleefd?

"Dat was heel mooi. Ook heel koud, daar boven in de bergen, haha. Je zag al langer dat er wat ging bloeien, het is heel mooi dat ze dat ook afmaakt."

Een minder mooi moment waren de mentale problemen bij skiester Adriana Jelinkova. Wordt daar nog aan nazorg gedaan?

"Jazeker. Ze zit nu weer in het buitenland, voor het vervolg van het seizoen. We hebben afgesproken om gelijk na het seizoen met elkaar te evalueren, te kijken wat er nodig is in de toekomst."