Algemeen directeur Gerbrands vertrekt bij PSV, Brands opvolger

Gerbrands (64) had nog een verbintenis tot 2025, maar vertrekt dus eerder. "Marcel is op dit moment beschikbaar om een vooraanstaande rol bij PSV in te nemen. Ik zie dat als een geweldige kans voor de club en ik ben er enorm van overtuigd dat dit PSV veel gaat brengen", zegt de directeur in een persbericht op de website van de club.

Brands (59) zal een vijfjarig contract tekenen, tot medio 2027. In juni 2018 vertrok hij als technisch directeur naar Everton. Daar verlengde hij in april vorig jaar zijn contract nog met drie jaar, maar begin december werd hij toch ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.

"Ik kijk terug op een prachtige periode waarin ik acht jaar lang een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van PSV. De komende maanden ligt mijn focus volledig op het winnen van prijzen."

'Sterk fundament'

Brands zegt dat hij na zijn vertrek bij Everton heeft nagedacht over zijn toekomst in de voetbalwereld en dat er in Nederland maar één club is waar hij wil werken: "Dat is PSV. Er ligt bij PSV een sterk fundament en de club beschikt over een uitgebalanceerd directieteam waaraan ik in deze geweldige functie waarde hoop toe te voegen", vertelt Brands in het persbericht.

De aanstaand algemeen directeur gaat in het Philips Stadion opnieuw samenwerken met John de Jong, die hem in 2018 opvolgde als directeur voetbalzaken. Voor die tijd werkten zij al samen bij PSV toen De Jong nog (hoofd)scout was.

"Ik heb in het verleden met veel plezier en succesvol samengewerkt met John de Jong. Met hem heb ik ook gesproken over onze hernieuwde samenwerking. Ik kijk ernaar uit om met hem en de rest van het team opnieuw succesvol te zijn met PSV."

Drie landstitels in eerste periode

Brands was de technische man van RKC Waalwijk (1998-2005) en AZ (2005-2010) voor hij begon aan zijn eerste PSV-periode (2010-2018). In die acht seizoenen won de club drie landstitels, een KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Ook drong PSV in 2015/2016 door tot de achtste finales van de Champions League.