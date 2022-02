Canadese ijshockeysters voor zevende keer naar olympische finale

De Canadese ijshockeysters zijn voor de zevende keer doorgedrongen tot de olympische finale. Zwitserland was geen partij voor de viervoudig olympisch kampioen: 10-3. Sinds de eerste editie in 1988 (Nagano), behaalde Canada in alle edities de finale.

De ongelijke strijd was na de eerste periode al beslist. Met Claire Thompson in de hoofdrol met een treffer en twee assists scoorde Canada in 3 minuten en 24 seconden maar liefst vijf keer, een olympisch record. De zesde zege voor Canada dit toernooi kwam daarna vanzelfsprekend niet meer in gevaar.

In de finale stuit Canada op de winnaar van het duel tussen titelhouder Verenigde Staten en Finland. Dat duel wordt om 14.10 uur gespeeld.

Bij de vorige Winterspelen in Pyeongchang verloor Canada in de finale na shoot-outs van de VS.