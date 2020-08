Marieke Lucas Rijneveld eerste Nederlandse winnaar International Booker Prize

De Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld (1991) heeft de prestigieuze International Booker Prize gewonnen met haar debuutroman The Discomfort of Evening, de Engelse vertaling van haar debuutroman De avond is ongemak. In een eerste reactie zegt Rijneveld dat ze "trots is als een koe met zeven uiers".

De 28-jarige Rijneveld is de eerste Nederlandse schrijver die de zeer belangrijke prijs voor literatuur die in het Engels is vertaald heeft gewonnen. Ze komt daarmee in een rij met beroemde auteurs, onder wie Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk, David Grossman en Philip Roth. Ze wint de prijs samen met haar vertaler Michele Hutchison (1972), met wie ze de ruim 55.000 euro prijzengeld deelt.

Het boek van Rijneveld, dat twee jaar geleden in het Nederlands verscheen, gaat over de tienjarige Jas en haar boerengezin dat een zoon verliest na een ongeluk. In 2019 stond het boek op de longlist van de Nederlandse Libris Literatuurprijs, maar toen won Rijneveld niet.

Vorig jaar werd Tommy Wieringa genomineerd voor de International Booker Prize, met de vertaling van zijn De dood van Murat Idrissi. In 2007 is ook Harry Mulisch genomineerd, voor zijn hele oeuvre. Nooit eerder wist een Nederlandse auteur door te dringen tot de shortlist van de literatuurprijs.