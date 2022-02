Van der Velden volgt voorbeeld Peperkamp en gaat naar finale van de big air

Van der Velden scoorde 79 punten in de eerste run. Met een gedurfde switch backside triplecork 1620 en een redelijke landing maakte hij indruk op de jury.

Zijn tweede sprong was al bijna even gewaagd, maar leverde wat minder op dan gehoopt: 60 punten.

Die sprong probeerde hij in een spannende laatste run te overtreffen. Dat moest ook wel, want Van der Velden leek even buiten de toptwaalf te gaan vallen.

Toch kwam het goed: de 21-jarige Brabander stelde de finale veilig met een sprong van 63.3 punten.

Revanche

Van der Velden nam zo sportieve revanche op zichzelf, nadat hij de finale van de slopestyle vorige week misliep.

Vier jaar geleden zat het hem tijdens de Winterspelen in Pyeongchang ook al niet mee. Van der Velden, toen nog maar 17, kwam een dag voor zijn eerste run op een training ten val. Zijn olympische debuut bleef toen dus uit.

De finale van de big air begint dinsdag om 06:45 uur. Titelverdediger Sébastien Toutant zal zijn olympische titel dan overigens niet verdedigen.

De Canadees stond er in de kwalificatie na twee sprongen niet al te best voor en ging bij zijn derde lelijk onderuit bij de landing.