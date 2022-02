Bizar beeld: honderden vogels vliegen zich te pletter in Mexico

Op de beelden is te zien hoe in de vroege ochtend van maandag 7 februari ineens een grote zwerm vogels te pletter slaat op de verlaten straten. De meeste van de vogels, geelkoptroepialen, kunnen daarna wat verdwaasd weer wegvliegen.

In Mexico zijn honderden vogels omgekomen toen zij tijdens hun vlucht om onbekende redenen uit de lucht stortten. Het wonderlijke fenomeen werd vastgelegd door een beveiligingscamera in de noordelijke stad Cuauhtémoc.

Zwerm vogels valt dood neer in noorden van Mexico - NOS

Politieagenten die poolshoogte kwamen nemen troffen honderden dode dieren aan. Enkele daarvan zijn meegenomen voor onderzoek.

Het is nog onduidelijk waardoor de vogels ineens crashten. Een dierenarts speculeert in lokale media dat de dieren ontregeld zijn door koude lucht, hoogspanningskabels of luchtvervuiling. Daarnaast kan er sprake zijn geweest van een mislukte uitwijkmanoeuvre voor een roofdier.

De geelkoptroepialen overwinteren in het zuiden. In de zomer leven de dieren in Canada.