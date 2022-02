Van dopinggebruik verdachte kunstrijdster Valijeva mag blijven uitkomen op Spelen

De Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva mag toch opgaan voor haar tweede gouden medaille in Peking. Het Hof van Arbitrage voor Sport, ook bekend als CAS, zegt dat de Russische voorlopig niet geschorst wordt.

De 15-jarige Valijeva, bijgenaamd Miss Perfect, was, zo bleek nadat ze met Rusland in Peking goud had gewonnen in de landenwedstrijd, al op 25 december in Rusland positief getest op het verboden middel trimetazidine dat wordt gebruikt als middel tegen angina, een hartprobleem. Het staat sinds 2015 op de WADA-lijst van verboden middelen.

Ze werd daarop op 8 februari voorlopig geschorst door het Russische antidopingagentschap, maar die schorsing werd een dag later opgeheven. Het wereldantidopingbureau WADA, IOC en schaatsbond ISU schakelden het CAS in. Dat bepaalde Valijeva om "fundamantele principes van redelijkheid en mogelijk onherstelbare schade" te laten starten.

Valijeva is Europees kampioene en maakte als eerste vrouw tot twee keer toe een viervoudige sprong op de Spelen. Ze won al goud op het teamonderdeel en geldt ook als de grote favoriet voor individueel goud. Ze komt morgen in actie.

Russische dopinggeschiedenis

Een dopinggeval bij de Russische ploeg zou extra pijnlijk zijn, aangezien het land als straf voor eerdere dopingovertredingen niet onder de eigen vlag mag meedoen in Peking. Het is bovendien zo dat minderjarige sporters die op doping worden betrapt, volgens de WADA-regels extra moeten worden beschermd. Zo mag hun naam niet bekend worden gemaakt.