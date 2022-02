IJsdansduo Papadakis/Cizeron revancheert zich na kostuumdrama en pakt goud

Het Franse paar Gabriella Papadakis/ Guillaume Cizeron heeft de olympische titel in het ijsdansen veroverd. Daarmee is het komstuumdrama van 2018, toen Papadakis' jurk vroeg in de korte kür losraakte, naar de achtergrond verdreven.

Op de stemmige cello- en pianoklanken van Élégie van Garbriel Fauré bracht het duo het publiek in vervoering met een tango op het ijs. Nadat ze eerder in de ritmische dans al waren beloond met de hoogste score, was Papadakis/Cizeron ook in de vrije dans een echte eenheid.

Het duo hield Europees- en wereldkampioenen Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov uit Rusland achter zich. Het Amerikaanse duo Madison Hubbel/Zachary Donohue pakte het brons.