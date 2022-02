GroenLinks wil limiet aan politieke donaties

GroenLinks wil strengere regels voor donaties aan politieke partijen. Partijleider Klaver dient een wetsvoorstel in om een plafond van eenmalig 25.000 euro per persoon in te stellen. Donaties door rechtspersonen als bedrijven of stichtingen moeten helemaal worden verboden.

"Het is belangrijk dat mensen kunnen controleren van wie politieke partijen hun geld krijgen", zegt Klaver in Trouw. "Nu verstoppen donateurs zich vaak achter een stichting of bedrijf waardoor onduidelijk is wie achter de giften zit."

Aanleiding voor het voorstel zijn de grote donaties die vorig jaar voorbijkwamen vlak voor de verkiezingen. Softwareondernemer Steven Schuurman schonk een miljoen aan D66 en 350.000 euro aan Partij voor de Dieren, het CDA kreeg ruim een miljoen van investeerder Hans van der Wind.

"In een democratie moet je zoiets niet willen", zegt Klaver. Hij noemt het problematisch dat Nederland niet meer regels kent voor schenkingen.

'Veel te gek'

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de financiering van partijen. Eerder bleek al uit een rondgang van Nieuwsuur dat er meer partijen zijn die aanscherping van de regels zien zitten.

In Trouw zegt ook de voorzitter Veling van de commissie die partijfinanciering onderzocht dat een maximum verdedigbaar is. De commissie oordeelde in 2018 nog dat er onvoldoende aanleiding was voor een limiet, maar Veling komt daar nu van terug. Een donatie van een miljoen noemt hij "veel te gek".

Veling noemt een bedrag van 50.000 of een ton als limiet verdedigbaar.