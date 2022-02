Ghostbusters-regisseur Ivan Reitman (75) overleden

De Amerikaanse comedyregisseur Ivan Reitman is op 75-jarige leeftijd overleden. Reitman maakte in de jaren 80 en 90 enorm populaire films als horrorcomedy Ghostbusters en Twins en Kindergarten Cop met Arnold Schwarzenegger.

Reitman overleed onverwacht in zijn slaap, thuis in zijn huis even buiten Los Angeles. "We troosten ons met het feit dat zijn werk ontelbaren wereldwijd vreugde heeft gebracht." Volgens zijn familie "leerde hij ons altijd de magie te zoeken in het leven".

De in 1946 geboren Reitman vluchtte op 4-jarige leeftijd met zijn ouders uit Tsjechoslowakije toen de communisten daar tegenstanders begonnen op te pakken. Het gezin kwam door een familielid in Toronto terecht. In zijn jeugd had Reitman er een poppentheater en begon hij korte films voor tv te maken.

Zijn doorbraak in Hollywood kwam in 1978 als producer van de cultcomedy Animal House, met John Belushi. Kort daarna maakte hij met Bill Murray de films Meatballs, Strips en zijn grootste hit Ghostbusters. De combinatie van humor met schrikeffecten bleek succesvol: wereldwijd leverde de film 300 miljoen dollar op.

Onverwachte Schwarzenegger

Reitman was ook van grote invloed op de carrière van Arnold Schwarzenegger. Die had in het begin van zijn loopbaan vooral stoere rollen gekregen in films als The Terminator, Predator of Conan the Barbarian. Reitman sprak juist de humoristische kant van de Oostenrijkse acteur aan, door de spierbundel als tweelingbroer van de Danny DeVito te casten.

Hij castte de actieheld nog twee keer tegen het verwachtingspatroon in, als undercover-agent in een peuterspeelzaal in Kindergarten Cop en als zwangere man in Junior, opnieuw met DeVito. Als producent werkte Reitman verder mee aan de Beethoven-serie over een aanhankelijke sint-bernhard en de basketbaltekenfilm Space Jam, met Michael Jordan.

Omdat zijn van-dik-hout-zaagt-men-plankenhumor niet echt Oscarmateriaal was, werd Reitman ondanks zijn succes slechts één keer voor de prestigieuze filmprijs genomineerd: in 2010 als producent voor de satire Up in the Air met George Clooney. Hij verloor van The Hurt Locker.

Reitmans grootste succes kreeg recentelijk nog een vervolg onder leiding van zijn zoon, Jason Reitman. Hij regisseerde de sequel die vorig jaar in de bioscopen draaide, Ghostbusters: Afterlife. Reitman junior had eerder al naam gemaakt met eigen films als Juno.