Rams na ware thriller winnaar 56ste Super Bowl

Los Angeles Rams is in eigen stadion winnaar geworden van de 56ste editie van de Super Bowl. De american football-club van de 74-jarige multimiljardair Stan Kroenke was in een ware thriller met 23-20 te sterk voor Cincinnati Bengals.

De Rams speelden hun vijfde Super Bowl en gingen ook in 2000 met de NFL-titel aan de haal. Toen had de ploeg St. Louis nog als thuisbasis. Los Angeles is pas de tweede ploeg na Tampa Bay vorig jaar die in eigen huis de Super Bowl wint.

Los Angeles-coach Sean McVay schreef geschiedenis. Hij is nu met 36 jaar en 21 dagen de jongste coach die de finale van het NFL-seizoen weet te winnen. Drie jaar geleden moest hij met de Rams de zege in de Super Bowl nog aan New England Patriots laten.