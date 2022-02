Peperkamp overleeft kwalificatie van de big air en plaatst zich voor de finale

Snowboardster Melissa Peperkamp heeft de finale van de big air bereikt. Ze werkte drie stabiele runs af en plaatste zich voor de eindstrijd van dinsdag als elfde in de kwalificatie.

De 17-jarige Utrechtse verzamelde na drie sprongen 128.25 punten. Dat was net genoeg: de beste twaalf snowboardsters van de kwalificatie doen mee aan de finale van dinsdag.

Degelijke start

Peperkamp toonde met haar eerste sprong stabiliteit. Peperkamps Frontside 720 was gecontroleerd en haar grab was goed. Ze nam niet heel veel risico in haar sprong, Dat bracht de de jury tot een score van 60.00.

De tweede sprong was nog beter en was goed voor 68.25 punten. In de derde en laatste run mogen snowboarders een van hun eerdere sprongen proberen te verbeteren.

Peperkamp poogde haar eerste sprong te overtreffen, maar slaagde daar net niet in. Ze verdiende in de derde run 58.25 punten, dus die vielen weer weg.

Toch was het genoeg voor kwalificatie. Dinsdag werkt Peperkamp haar eerste olympische finale af. De eindstrijd van de slopestyle liep ze vorige week net mis.