Stichting van Klöpping wil miljard terugvorderen van Apple en Google

Mediaondernemer Alexander Klöpping wil met een nieuwe stichting een miljardenclaim indienen tegen Google en Apple, omdat die bedrijven te veel commissie zouden innen bij de verkoop van apps.

Bij de aankoop van een app rekent Apple een commissie van 30 procent. Google vraagt een commissie van 15 procent voor kleine app-ontwikkelaars en van 30 procent voor grote bedrijven. De twee bedrijven hebben met hun besturingssystemen iOS en Android vrijwel de complete markt in handen.

De bedrijven zeggen dat geld te gebruiken om de digitale winkel veilig te houden, maar volgens Klöpping wordt daar "volkomen onrealistisch" veel geld voor gerekend.

Miljard geclaimd

De stichting van Klöpping heeft laten berekenen hoeveel Nederlandse consumenten sinds het bestaan van de appwinkels aan Google en Apple hebben betaald. Dat zou neerkomen op één miljard euro. Daarom wil Klöpping met de Stichting App Stores Claims een claim van één miljard euro indienen.

De mediaondernemer hoopt dat consumenten zich bij zijn stichting aansluiten. "Als genoeg mensen dat doen en de rechter vindt dat wij kunnen spreken voor een grote groep, dan kunnen wij de claim indienen namens alle Nederlanders", zegt Klöpping. Wanneer de rechter dan in het voordeel van de stichting spreekt, zullen alle Nederlandse consumenten gecompenseerd moeten worden.

Te machtig

Klöpping, voorheen eigenaar van de digitale krantenkiosk Blendle, zegt zich al lange tijd boos te maken over de verplichte commissie. "Als je bijvoorbeeld op een site of app met iDeal een wasmachine koopt, hoef je maar een paar cent voor een transactie te betalen. Maar zodra je iets digitaals koopt, zoals een game of meditatie-app, moet je 30 procent 'techbelasting' betalen."

Onlangs oordeelde de Autoriteit Consument & Markt dat Apple in het geval van datingapps niet langer de betaalmethode iDeal mag weigeren, waarbij slechts 3 procent commissie wordt gerekend. Die aanpassing heeft Apple doorgevoerd, waarna het techbedrijf zelf een commissie van 27 procent instelde. Daardoor moet de Nederlandse consument nog steeds even veel betalen voor een datingapp.

Volgens Klöpping maken Google en Apple zich schuldig aan misbruik van hun gedeelde monopolie. "De enige reden dat ze ermee wegkomen is dat ze te machtig zijn. Overheden willen de macht van deze twee bedrijven inperken. Maar tot nu toe trekken ze zich er weinig van aan. Ze gaan vrolijk door."