Fietser steekt elf mensen neer tijdens rit door Albuquerque

In de stad Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico zijn elf mensen neergestoken door een man op een fiets. De man lijkt zijn slachtoffers willekeurig te hebben uitgekozen, een motief is nog niet bekend.

De bloedige tocht begon om 11.00 uur plaatselijke tijd bij een bar in het centrum van de stad. De politie kon 10 kilometer verderop een verdachte met een mes op een crossfiets aanhouden. In totaal werden er op zeven plekken mensen neergestoken.

Doden vielen er niet, maar volgens plaatselijke media raakten zeker twee mensen ernstig gewond. Anderen hadden slechts oppervlakkige verwondingen.

De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over de identiteit van de verdachte. Een getuige meldt aan een plaatselijke krant dat de man "verward praatte, hij was ergens boos over".