Sleper ontwijkt eindelijk de muur en klimt na derde run in het klassement

Karlien Sleper heeft zich tijdens de derde monobob-run verbeterd. Ze had een veel betere lijn te pakken dan in haar eerste afdalingen en klimt daardoor een plekje op de ranglijst.

De laatste run in de monobob, het nummer dat voor de eerste keer op de Olympische Spelen afgewerkt wordt, volgt later vannacht om 04:00 uur.

Minder botsingen

De eerste twee runs van Sleper verliepen dus een stuk minder. Ze kreeg maar weinig grip op het harde ijs van de baan in Peking, waar ze ook in de trainingen al moeite mee had.

Vannacht vond ze dus eindelijk een stabiele lijn, waardoor ze de gevreesde muur eindelijk wist te ontwijken. Met een totale tijd van 3.18,32 staat Sleper op 4,44 seconden van de koploper Kailie Humphries.

De Amerikaanse leidde na de eerste twee runs en opende de derde heat voortreffelijk. De Amerikaanse kwam eerder voor Canada uit en boekte voor dat land grote olympische successen.

Met een voorsprong van 1.55 seconden op nummer twee Christine de Bruin kan goud haar haast niet meer ontgaan.