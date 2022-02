Sleper eindigt eerste olympische monobob-strijd ooit als zestiende

Karlien Sleper heeft zich in Peking tijdens de derde monobob-run verbeterd, maar botste in haar vierde en laatste afdaling weer te vaak met de muur. Daarmee eindigt ze het nieuwe olympische nummer monobob als zestiende.

De eerste twee runs van Sleper waren moeizaam verlopen. Ze kreeg maar weinig grip op het harde ijs van de baan in Peking, waar ze ook in de trainingen al moeite mee had.

Vannacht vond ze in eerste instantie dus eindelijk een stabiele lijn, waardoor ze de gevreesde muur eindelijk wist te ontwijken.

In de vierde run ging het al snel in de afdaling verkeerd. Sleper kwam vroeg in botsing met de muur en verloor daardoor snelheid.

Goud voor Humphries

De Amerikaanse Kaillie Humphries eindigde onbedreigd op de eerste plek. Ze won eerder al twee keer olympisch goud voor Canada, maar stapte over naar Team USA. Dat deed de 35-jarige omdat ze zich door haar Canadese trainers geïntimideerd voelde.

De Amerikaanse was in drie runs de beste en nam in de vierde geen risico's. Ze hield haar landgenote Elana Mayers Taylor 1,54 achter zich.

Mayers Taylor stond na twee afdalingen vierde. In de derde run profiteerde ze van uitglijders van de Duitse Laura Nolte, waarna ze met een sublieme slotrace ook de Canadese Christine de Bruin nog wist te passeren en opschoof naar zilver.